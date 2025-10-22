Sinner se pasea contra Altmaier en Viena

Era el regreso al circuito ATP de la estrella italiana italiana Jannik Sinner después de haber tenido que abandonar a principios de este mes en el Masters 1000 de Shanghái, en un partido de tercera ronda donde sufrió calambres.
Después del abandono en China, Sinner había participado hace unos días en un torneo de exhibición muy lucrativo en Arabia Saudita, donde derrotó a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas.
Este miércoles, el tenista italiano de 24 años solo necesitó 58 minutos para pasar por encima de Altmaier y en la siguiente etapa del torneo se verá con su compatriota Flavio Cobolli (22º), que derrotó 7-6 (8/6) y 6-2 al checo Tomas Machac (31º).
Sinner está en lucha con Alcaraz por acabar el año como #1 del ranking ATP. En Viena aspira a sumar unos puntos valiosos en esa carrera, antes del Masters 1000 de la próxima semana en París.
En otro de los partidos vieneses del miércoles, el ex #1 mundial ruso Daniil Medvedev, actualmente 14º del mundo, sufrió más para clasificarse a octavos, ya que necesitó tres sets para eliminar al portugués Nuno Borges (47º) , por 6-4, 6-7 (7/9) y 6-2.
Resultados
Jannik Sinner (ITA) derrotó a Daniel Altmaier (GER) 6-0 y 6-2.
Flavio Cobolli (ITA) a Tomas Machac (CZE) 7-6 (8/6) y 6-2.
Matteo Berrettini (ITA) a Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (7/5) y 6-3.
Daniil Medvedev (RUS/N.6) a Nuno Borges (POR) 6-4, 6-7 (7/9) y 6-2.
Corentin Moutet (FRA) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3 y 6-0.
Tallon Griekspoor (NED) a Brandon Nakashima (USA) 7-6 (7/4) y 7-6 (7/2). AFP