Taylor Fritz frena al “soñador” Vacherot en Basilea

El tenista de 26 años, Valentin Vacherot, lleva alrededor un mes “en una nube”, tras su histórico triunfo en la final de Shanghái ante su primo, el francés Arthur Rinderknech (27) que le hizo ascender 165 posiciones en la clasificación ATP, hasta el puesto 39.

Además, esta semana obtuvo una invitación para el cuadro principal del Masters 1000 de París, que empieza este domingo.

En la pista dura cubierta de Basilea, Vacherot volvió a demostrar su potencial y llevó al límite al primer cabeza de serie. Fritz tuvo que sacar su mejor tenis para remontar en 2 horas y 38 minutos y se medirá en los octavos de final del torneo suizo al francés Ugo Humbert (24) este jueves.

La primera manga estuvo disputada hasta el final, aunque el monegasco solo cedió una bola de rotura mientras que el cuarto del circuito tuvo que defenderse en cinco ocasiones, perdiendo dos de ellas.

Tras la reanudación fue el estadounidense el que tomó el mando desde la línea de fondo, siendo más agresivo y letal con su derecha.

Vacherot seguía aguantando, como en el noveno juego en el que logró salvar cuatro bolas de ‘break’. Fritz tuvo saque para ganar el set pero los nervios pudieron con él, y el ganador de Shanghái olió la sangre para llevar el set al tie-break.

En el momento de la verdad y de más tensión, el norteamericano sacó a relucir sus derechazos para mover al gigante monegasco y ganar sin sustos (7-4).

El del desenlace no pudo ser más igualado, tanto en sensaciones como en estadísticas. Fritz mejoró sus números de winners y Vacherot se mantuvo firme, pero cuando todo apuntaba a otro tie-break, llegó la rotura del norteamericano con 6-5 a favor.

Una victoria de mérito ante un tenista que poco a poco va llegando a la cima a base de esfuerzo, disciplina y una gran explotación de sus armas. EFE