Sinner vuela hacia cuartos en Viena

En la siguiente instancia, el segundo del escalafón mundial, Jannik Sinner, enfrentará al kazajo Alexander Bublik (16).

El tenista de San Cándido, sin casi margen de error en su intento de arrebatar el #1 del mundo a Carlos Alcaraz antes del final de la temporada, acumula dieciocho victorias seguidas en pista dura cubierta, además de la sexta consecutiva en Viena.

Sinner, que se marchó lesionado de Shanghái y que dio muestras de recuperación en la exhibición ‘Six Kings Slam’, se mostró implacable ante Cobolli tanto con su servicio como al resto y llevó al límite a su rival, sobre todo en el segundo set, en el que el #22 del mundo aguantó las embestidas de Sinner hasta el ‘tie-break’.

La primera manga la ganó el ganador de cuatro títulos del Grand Slam con un plácido 6-2 y dos roturas a base de insistencia y disciplina, mientras que en la segunda no hubo ‘breaks’, a pesar de las cuatro bolas de rotura de las que dispuso Sinner, pero de las que Cobolli supo defenderse.

En el ‘tie-break’ se notó la diferencia de nivel entre compatriotas, con un número dos del mundo mucho más agresivo y lanzado hacia los cuartos de final. EFE