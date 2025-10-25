Fonseca, primer brasileño en una final ATP 500

El cuarto finalista más joven en la historia del torneo, el quinto de menos edad en un evento de este calibre, Joao Fonseca (19 años), tardó una hora y 54 minutos en plasmar su superioridad.

Lea más: Sinner, finalista en Viena

En el primer duelo entre ambos, ganó el primer set en el desempate y después emergió cuando parecía el partido abocado a la tercera manga.

Y es que Munar, que en el camino logró meritorias victorias ante el #6 del mundo el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Félix Auger Aliassime para avanzar a su segunda semifinal ATP 500, rompió en el tercer juego del segundo set y tuvo ventaja de 3-1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es más, sacó para situarse con 5-3, pero ahí fue donde el brasileño dio un paso adelante e igualó la manga a cuatro juegos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ganó tres parciales seguidos Fonseca y pasó del 3-4 al 6-4 para sellar el triunfo.

Joao Fonseca se situó en la final más importante de su joven carrera que jugará contra el ganador del duelo entre el español Alejandro Davidovich y el francés Ugo Humbert.

El #46 del mundo tiene un récord de 6-1 contra otros jugadores del Top 50 desde principios de agosto y batió al número 42 del mundo del ranking para situarse en la segunda final de su carrera tras la de Buenos Aires que ganó en febrero, su único título hasta ahora.

Ya se convirtió al vencer a Munar en el primer brasileño en alcanzar una final por encima del nivel ATP 250 desde Kuerten en el ATP Masters 1000 de Indian Wells en 2003. EFE