Zverev se venga de Musetti y desafía a Sinner

Alexander Zverev, campeón en el evento austríaco en el 2021, rompió la barrera de los cuartos de final de los dos últimos años.

Ahora tardó hora y media en batir a Lolo Musetti, cuarto favorito, con el había perdido en tres de los cuatro enfrentamientos que habían disputado.

El alemán de 28 años, #3 del mundo y con plaza para las Finales ATP por octava vez, logró su victoria 300 en pista dura para plantarse en la final 40 de su carrera, el segundo alemán en la Era Abierta después de Boris Becker, que logró 77.

Musetti perdió una buena ocasión de consolidar su octavo puesto en la carrera hacia Turín que aún tiene que sellar. Zverev se enfrentará por el título al italiano Jannik Sinner, primer favorito y segundo jugador del mundo, que previamente acentuó su dominio particular sobre el australiano Alex de Miñaur, al que ganó por duodécima vez en otros tantos enfrentamientos, para llegar a la final del torneo de Viena, la octava del 2025.

El transalpino no tuvo problema alguno en batir por 6-3 y 6-4 en hora y media al jugador de Sidney, séptimo del mundo. Acumula ya veinte victorias seguidas en pista dura cubierta el jugador italiano que el domingo estará en su trigésima primera final en el circuito a lo largo de su carrera, de las que ha ganado veintiuna.

Es el primer jugador que consigue situarse en ocho finales seguidas en el tour desde que Novak Djokovic lo hiciera hace una década. EFE