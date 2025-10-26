Brasileño Fonseca se adjudica el ATP 500 de Basilea

Joao Fonseca se convirtió así en el segundo campeón más joven de un ATP 500, la tercera categoría de torneos después de los Grand Slam y de los Masters 1000, desde Carlos Alcaraz en Río de Janeiro y en Barcelona en 2022.

Gracias a este título, el segundo después del logrado en Buenos Aires en febrero, Fonseca, ganador a finales del año pasado de las Next Gen Finals, el Masters para jugadores de menos de 21 años, entrará en el Top 30, su mejor clasificación.

Davidovich Fokina, que deberá seguir persiguiendo un primer título, sufrió su cuarta derrota en una final este año, la quinta en su carrera. AFP

