Copa Davis: Granollers y Martínez completan la gesta española

Pedro Martínez mató desde la red el golpe de todos. Finiquitó el trabajo junto a un Marcel Granollers imperial.

Llegó el abrazo y la celebración colectiva. En la gran final espera Italia, dominadora del tenis mundial en los últimos dos años.

Ganadora en 2023 y 2024, la gran campeona contará con el apoyo del público. En el balance de enfrentamientos, la Azzurra lidera 7-6.

Otra vez, el destino de la Armada quedó en sus manos, en el dobles. El orden de los factores no cambió el resultado. De la derrota de Pablo Carreño y victoria de Jaume Munar ante República Checa, se pasó a la victoria del asturiano y la derrota del balear ante Alemania.

El partido decisivo, siempre el suyo. Lo iniciaron por todo lo alto. Con la energía de quien encara la posibilidad de una final que nadie esperaba. Con el recuerdo de Marbella en la retina. Con el aplomo de quien afronta un reto tan complicado como Alemania.

Con Granollers, ganador de dos Grand Slam este curso, Roland Garros y Estados Unidos; y Martínez, el talismán de la Armada, ganador siempre que se puso la camiseta de la selección este 2025 pese a que no ganaba desde setiembre. Con ese poso, con ese pasado, con esa necesidad, En poco más de 15 minutos, Granollers y Martínez se colocaron 4-0 arriba.

Inicio tremendo para marcar territorio ante una pareja tan consolidada como Tim Puetz y Kevin Krawietz, ganadores el año pasado de la Copa de Maestros y única pareja de dobles en haber competido en la reciente edición de Turín. Nada pudieron hacer los alemanes ante tal despliegue.

Pudieron quebrar con 4-1 en el marcador, pero Granollers y Martínez se agigantaron para salvar dos bolas.

Puetz y Krawietz simplemente esperaron su turno en el segundo set. Se mentalizaron y salieron con todo. Pagaron con la misma moneda a los españoles y en un abrir y cerrar de ojos, ‘break’ mediante, colocaron el 4-1 en el marcador.

El partido cambió por completo. La igualdad se instauró en Bolonia a la espera de un tercer set decisivo en el partido por la final. Todo abierto. Todo igualado.

La gran final a un paso para ambos combinados, con David Ferrer y Michael Kohlmann nerviosos en la silla de capitán. Tensión absoluta en Marbella.

Los alemanes, más experimentados, fueron incapaces de encontrar debilidad en Granollers y Martínez. Los españoles, desatados, encontraron recompensa a su buen juego en el cuarto juego, quebrando en la primera oportunidad que generaron para el 3-1.

Juego fundamental el siguiente. Media final pasó por esos puntos.Un mal mate de Alemania, largo, dejó sin palabras a Zverev en el banquillo. Una dejada de Martínez con algo de fortuna permitió a España sostenerse. Y un golpe certero de Granollers puso el 4-1. La final, a tiro. La ventaja fue suficiente.

Llegó el juego decisivo. Alemania tuvo oportunidad de romper, pero España estaba empeñada en jugar la final de la Copa Davis. No le tembló el pulso para aprovechar su primera bola de partido. Pedro Martínez, el hombre más fiable con la camiseta de España, finiquitó la gesta en la red, con un mate que tornó rápidamente en un abrazo colectivo. Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez. Los nombres propios de la Copa Davis que pelearán con la gran campeona, Italia, por la Ensaladera. EFE