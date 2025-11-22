Copa Davis: Zverev gana e iguala serie con España

El ganador de esta serie entre España y Alemania se enfrentará en la final a Italia, clasificada el viernes contra Bélgica y que busca un tercer título consecutivo.

En el duelo entre los dos #1 de ambos países, Jaume Munar plantó cara a Alexander Zverev, pero el germano decidió el partido en los momentos clave de los dos sets, resueltos en el tie break, para imponerse por 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5).

Antes, Pablo Carreño (#89 de la ATP) logró el primer punto para España tras vencer a Jan Lennard Struff (#84) en dos sets, por 6-4 y 7-6 (8/6).

Ex #10 del mundo y ganador del Masters 1000 de Montreal en 2022, el asturiano tiró de experiencia para superar los momentos más complicados: aprovechando su única bola de break para apuntarse el primer parcial y, sobre todo, salvar las cinco ocasiones que tuvo el alemán para alargar el partido al tercer set.

Privada del #1 Carlos Alcaraz, lesionado, España busca su primera final de Copa Davis desde 2019 para tener opción de ganar una séptima Ensaladera de Plata.

Alemania, por su parte, ha ganado tres veces esta competición, pero no disputa una final desde 1993. Según las alineaciones anunciadas y de no haber cambios de última hora, la pareja española formada por Marcel Granollers y Pedro Martinez, que ya logró el punto decisivo en cuartos contra la República Checa, enfrentará a la dupla formada por Kevin Krawietz y Tim Puetz. AFP