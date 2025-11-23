Sorribes vuelve a saborear el éxito en su regreso al tenis

Sara Sorribes y María Carle se impusieron este domingo a la francesa Leolia Jeanjean y a la ucraniana Valeriya Strakhova por 6-2 y 6-4 en la final disputada en la localidad chilena de Colina, que supone el sexto título en dobles para la castellonense en su carrera, a los que añadió el pasado año el bronce en los Juegos de París junto a la también española Cristina Bucsa.

Lea más: Italia, a un paso del título de la Davis

Debido a su salud mental, Sorribes decidió el pasado 17 de abril hacer un paréntesis en su trayectoria después de disputar seis días antes la eliminatoria de la Copa Billie Jean King, en la que venció en un partido individual y en otro de dobles.

Cuatro días antes de esa cita, conquistó el título por parejas con Bucsa en el WTA 250 de Bogotá. En Chile, un torneo Challenger sobre tierra batida, Sorribes reapareció el pasado día 17 con una victoria en la primera ronda ante la brasileña Gabriela Ce por 6-2 y 6-3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En octavos de final, la castellonense cayó ante la checa Laura Samson por 7-6 y 6-4, pero se mantuvo en el de dobles, en el que ganó los cinco partidos junto a Carle sin ceder ningún set para hacerse con el título, que les reporta un premio de 2.900 dólares de premio (unos 2.500 euros).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sorribes ocupa en la actualidad el puesto 116 del ránking mundial, en el que llegó a ser la número 32. Su próximo torneo va a ser el de Buenos Aires, también categoría WTA 125, que comienza este lunes y donde va a debutar contra la argentina Nicole Fossa Huergo, cabeza de serie #2. EFE