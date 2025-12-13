Ganar el Abierto de Australia, el gran objetivo de Alcaraz

“Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí”, afirmó Carlos Alcaraz.

Lea más: Junior, cerca del título en Colombia

El joven tenista, que a sus 22 años es el #1 del circuito ATP, agradeció la concesión de “un premio muy bonito” que le entregan en su tierra, que para él “lo es todo, y significa mucho”.

“Ser el mejor deportista de la Región supone una gran alegría personal y es algo ilusionante y es un placer recibir el premio. Nadie regala nada y debo merecerlo aunque en esta Comunidad tiene un gran nivel de deportistas” , dijo el jugador, que acudió acompañado por su padre, Carlos Alcaraz González, y por su representante, Albert Molina, a la gala celebrada en el hotel Nelva de Murcia, en la que la motociclista Ana Carrasco fue reconocida como mejor deportista femenina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ya ganador de 24 títulos como profesional, entre ellos seis de Grand Slam, y que en 2025 conquistó ocho trofeos incluyendo Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, ya piensa en lo que le viene.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia porque además será el primer torneo que jugaré. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores. Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí”, comentó.

Alcaraz, murciano y murcianista, anunció que el próximo jueves acudirá al estadio Enrique Roca para ver in situ el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Real Murcia y el Real Betis. “Iré a verlo porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar”, apuntó aludiendo a que su familia materna es de Sevilla. EFE