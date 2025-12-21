Tien-Blockx, final del Next Gen de tenis

El norteamericano Learner Tien, 28º del mundo, con un título ATP, en Metz este año, y una final también en el 2025, en Pekín, superado por el italiano Jannik Sinner, pretende tomarse la revancha de la pasada edición cuando el brasileño Joao Fonseca le apartó del trofeo.

Lea más: Tenista chino recibe 12 años de sanción

En esta ocasión Tien ha ido de menos a más y con la victoria sobre su compatriota Nishesh Basavareddy por 4-2, 4-1 y 4-3 (3), amarró su regreso a la final.

El zurdo estadounidense solo ha perdido un encuentro. El primero de la fase de grupos ante el español Rafael Jodar. Después, ha ganado todo. Frente a su compatriota no encontró excesiva oposición y está a solo un encuentro de lograr su objetivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enfrente tendrá a Alexandr Blockx, una de las sensaciones del evento y que ha hecho historia para Bélgica. Ganó su encuentro ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer por 4-3 (4), 4-3 (8) y 4-2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jugador de Amberes, el único que ha llegado invicto a la final, apunta a poner el broche al 2025 con un título de relumbrón.

Ganador de dos títulos Challenger en pista cubierta además de sumar sus primeros triunfos en el circuito ATP, ya ha disputado cuadros de torneos Masters 1000 y rozó el debut en Grand Slam. EFE