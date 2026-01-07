Tenis
Anisimova, con estreno victorioso en 2026

Amanda Anisimova (24 años) tuvo con convincente estreno en Brisbane, Australia.
La estadounidense Amanda Anisimova, segunda favorita, logró su primera victoria en el 2026 al ganar a la australiana Kimberly Birrell y acceder a los octavos de final del torneo de Brisbane, Australia.

Amanda Anisimova, tercera jugadora del mundo, finalista de dos torneos del Grand Slam en el 2025, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos, semifinalista de los otros dos, superó sin problemas a Kimberly Birrell, por 6-1 y 6-3, y jugará en octavos con la ucraniana Marta Kostyuk, novena cabeza de serie.

La norteamericana, candidata al triunfo junto a la bielorrusa Aryna Sabalenka, #1 del mundo, apunta ahora al Abierto de Australia igual que su compatriota Jessica Pegula, cuarta favorita, que accedió a octavos de Brisbane con más apuros, en tres sets, frente a la rusa Anna Kalinskaya por 6-2, 2-6 y 6-4 y jugará con la ucraniana Dayana Yastremska, que ganó a la canadiense Leylah Fernández por 6-1 y 6-2.

También necesitó de una remontada la rusa Mirra Andreeva, sexta cabeza de serie, ante la australiana Olivia Gadecki, a la que superó por 4-6, 6-1 y 6-2 para citarse con la checa Linda Noskova, novena, que sufrió para imponerse a la polaca Magdalena Freche por 6-7 (5) , 6-4 y 6-4.

La jornada se completó con el pase a octavos de la rusa Aliaksandra Sasnovich después de vencer a la danesa Clara Tauson por 6-2 y 6-3. Le espera su compatriota Liudmila Samsonova, décima, que ganó a la australiana Emerson Jones por 6-4 y 6-1. EFE