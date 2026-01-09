Tres estadounidenses y Medvedev, en carrera por el título

El tenista ruso Daniil Medvedev, primer cabeza de serie, será el único no estadounidense en las semifinales del torneo de categoría ATP 250 que se disputa sobre pista dura en la ciudad australiana de Brisbane, en las cuales le acompañarán su futuro rival Alex Michelsen, y los compatriotas de este último Aleksandar Kovacevic y Brandon Nakashima.