Español Rafa Jódar, derrotado en la final por Blockx

Alexander Blocks acabó con la buena racha del madrileño que llevaba seis partidos ganados seguidos, desde la previa de este torneo al que llegó tras disputar las Finales Next Gen que también jugó el belga.

El español Rafa Jódar, situado en el puesto 165 del ránking y que días atrás anunció su salto definitivo al tenis profesional, se quedó a un paso de lograr un cuarto título para su historial después de los logrados el pasado año en Hersonissos, en Grecia, y Lincoln y Charlottesville, en Estados Unidos.

Blocks, que fue finalista en las pasadas Finales NExt Gen, se mostró más sólido que Rafa Jódar, de 19 años, que ahora afrontará la fase previa del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que arranca en Melbourne la semana próxima. EFE

