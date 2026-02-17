Gauff y Rybakina avanzan con paso firme

La estadounidense Coco Gauff, que perdió ante la lucky loser italiana Elisabetta Cocciaretto en su debut en Qatar, no cometió el mismo error frente a Kalinskaya y avanzó en partido de segunda ronda por 6-4 y 6-4.

Gauff se enfrentará a la belga Elise Mertens (22ª) en octavos de este torneo WTA 1000, la segunda categoría en el circuito femenino tras los Grand Slams.

La estadounidense sufrió por momentos en Dubái, con 12 dobles faltas al servicio, pero quebró seis veces el saque de la rusa Kalinskaya para imponerse.

“No fue el más bonito, pero fue suficiente para hoy” , dijo Gauff, tercera cabeza de serie. “Hubo bastante viento. Solo intentaba ajustarme; las dos estábamos teniendo problemas de consistencia en la pista”, añadió.

La flamante campeona del Abierto de Australia y primera cabeza de serie, Rybakina, ofreció en tanto una exhibición imponente al superar a la australiana Kimberly Birrell (94ª) por 6-1 y 6-2 en apenas 60 minutos.

La kazaja se enfrentará a la croata lucky loser Antonia Ruzic en octavos.

Además, Mirra Andreeva (7ª) y Belinda Bencic (13ª) avanzaron a segunda ronda por retirada de sus rivales. También se retiró la española Paula Badosa (70ª) cuando perdía 6-4 y 0-0 contra la ucraniana Elina Svitolina (9ª).

El torneo de Dubái, uno de los 10 WTA 1000, se vio afectado por las bajas de la #1 del mundo, Aryna Sabalenka, y de la seis veces campeona de Grand Slam. Iga Swiatek (2ª).

Resultados, 2ª ronda

Elena Rybakina (KAZ) derrotó a Kimberly Birrell (AUS) 6-1 y 6-2.

Antonia Ruzic (CRO) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-1, 6-7 (2/7) y 6-1.

Belinda Bencic (SUI) a Sara Bejlek (CZE), por no presentación.

Elina Svitolina (UKR) a Paula Badosa (ESP) 6-4, 0-0 y abandono.

Coco Gauff (USA) a Anna Kalinskaya (RUS) 6-4 y 6-4.

Elise Mertens (BEL) a Emma Navarro (USA) 6-2 y 6-2.

Sorana Cirstea (RUM) a Linda Nosková (CZE) 6-1 y 6-4.

Magda Linette (POL) a Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-2, 4-6 y 6-1.

Clara Tauson (DEN) a Peyton Stearns (USA) 6-2 y 6-4.

Iva Jovic (USA) a Diana Shnaider (RUS) 6-4, 1-6 y 6-0.

Jessica Pegula (USA) a Varvara Gracheva (FRA) 6-4 y 6-0.

Mirra Andreeva (RUS) a Daria Kasatkina (AUS), por no presentación.

Jaqueline Cristian (RUM) a Ella Seidel (GER) 6-0, 0-0 y abandono. AFP