Tiafoe y Giron pasan ronda en Delray Beach

Frances Tiafoe, #28 del ránking ATP, se impuso al australiano Rinky Hijikata por un doble 6-4, mientras que Marcos Giron (#64) superó al japonés Sho Shimabukuro por 6-3 y 7-5.

Otro que pasó ronda fue el también estadounidense Alex Michelsen (#41) al eliminar al monegasco Valentin Vacherot (n.26) por 7-6 (4) y 6-4.

Tanto Tiafoe, Giron como Michelsen llegan a Delray Beach tras competir y caer eliminados en las rondas iniciales del ATP 500 de Dallas la semana pasada.

Por su lado, el portugués Nuno Borges (#45) cayó eliminado a manos del hongkonés Coleman Wong por 7-6 (5), 4-6 y 6-3.

Este martes hará su debut el español Rafael Jordar (#118) frente al estadounidense Ethan Quinn (#70). El madrileño busca su segunda victoria en el circuito ATP tras la conseguida en primera ronda del Abierto de Australia hace un mes. EFE