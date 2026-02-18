Elena Rybakina se retira en Dubái

La reciente ganadora del Abierto de Australia, Elena Rybakina, que venía de competir en el WTA 1000 de Doha, tuvo que rendirse ante la tenista de Orehovica, que alcanza por primera vez en su carrera unos cuartos de final del circuito, debido a las molestias provocadas por un resfriado.

Rybakina se une a una lista de jugadoras retiradas de la competición, como la española Paula Badosa -ante la ucraniana Elina Svitolina-, la estadounidense Hailey Baptiste -ante la filipina Alexandra Eala-, o la alemana Ella Seidel -ante la rumana Jaqueline Cristian-.

El torneo de Dubái ha vivido una larga deserción de entre las 43 tenistas inscritas inicialmente, de las que sobresalen las dos primeras jugadoras del ránking femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek, quienes confirmaron su ausencia ya en la previa.

Tras la jornada de este miércoles, los emparejamientos para los cuartos de final son Ruzic contra la ucraniana Elina Svitolina (7); la danesa Clara Tauson (12) contra la estadounidense Jessica Pegula (4); la rusa Mirra Andreeva (5) contra la estadounidense Amanda Anisimova, la más alta preclasificada -segunda cabeza de serie- tras el adiós de Rybakina.

Aún resta conocer lo que suceda en los partidos entre la estadounidense Coco Gauff (3) y la belga Elise Mertens, por un lado, y la rumana Sorana Cirstea contra la filipina Alexandra Eala, por otro. EFE