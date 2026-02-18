Tenistas suspendidos por boldenona, absueltos por la ITIA

Conner Huertas, Mateo Barreiros y Andrés Urrea dieron positivo en esta sustancia dopante en el mismo torneo, el Challenger de Bogotá, disputado en mayo de 2025.

La ITIA les impuso la sanción en julio y llevaban sin competir a nivel profesional desde entonces. Ahora, la agencia reconoció en un comunicado que “ofrecieron evidencias satisfactorias de que las muestras positivas por la sustancia prohibida boldenona eran resultado de consumir carne contaminada”.

Se detalla, además, que la sustancia se había encontrado en niveles bajos en sus muestras. Después de la investigación, la revisión de la procedencia de la carne consumida y la consulta a laboratorios de la Agencia Mundial Antidopaje, la ITIA determinó que, teniendo además en cuenta que los tres positivos eran del mismo evento, Huertas, Barreiros y Urrea no tenían culpa ni cometieron negligencia en su violación de las normas antidopaje. EFE

