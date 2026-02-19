Casper Ruud, a cuartos en Delray Beach

Casper Ruud, #13 del ránking ATP, se impuso tras un duro partido frente al estadounidense Marco Giron (#.64) por 4-6, 7-6 (6) y 6-4 que se alargó más de 2 horas y 22 minutos.
Flavio Cobolli (#20) se deshizo del francés Terence Atmane (#.66) por 7-5 y 6-4, mientras que Sebastian Korda (#.50) superó a su compatriota Alex Michelsen (#41) por 6-3 y 7-6 (6).
Ruud se medirá a Korda en cuartos de final, mientras que Cobolli se enfrentará al hongkonés Coleman Wong (#137), que tumbó al estadounidense Brandon Nakashima (#29) por 6-4 y 7-6 (4).
Este jueves se disputarán el resto de cruces de octavos de final, entre los que destaca el que enfrentará al español Rafa Jodar (#118) con el estadounidense Taylor Fritz, 8 del mundo y primer cabeza de serie en Delray Beach.
En el cuadro de dobles, el uruguayo Ariel Behar y el australiano Matthew Romios superaron por 6-2, 4-6 y 13-11 a la pareja kazaja formada por Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov clasificando a cuartos de final. EFE