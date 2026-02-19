Cerúndolo abandona el Río Open

Fran Cerúndolo, de 27 años y #19 del mundo, decidió dar un paso al costado cuando perdía con parciales de 6-2 y 3-1 ante Thiago Tirante (92º).

Recibió atención de un fisioterapeuta por molestias en la zona baja de la espalda, pero no pudo continuar. Aún no hay un parte médico formal.

Su retiro despeja el camino para el ídolo local, el brasileño João Fonseca (38º), que intenta superar frente a su público un mal inicio de temporada.

Fonseca jugará este jueves contra el peruano Ignacio Buse (91º) en los octavos de final.

Cerúndolo, que ganó la semana pasada el ATP 250 de Buenos Aires, había dominado el martes en ronda de 32 en Río de Janeiro a otro rival argentino, Mariano Navone, por 6-3 y 6-4.

Campeón del Río Open en 2024 y 2025, el argentino Sebastián Báez (34°) fue eliminado ese día por el portugués Jaime Faria (148°). AFP