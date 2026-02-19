Vigente campeona Andreeva cae ante Anisimova

La joven Mirra Andreeva, 7ª en el ranking mundial, que contaba con el servicio para ganar el partido antes del tie-break, se mostró inconsolable al término de este partido que duró 2 horas y 40 minutos.

Lea más: Casper Ruud, a cuartos de final

“Al final yo estaba casi llorando”, confesó Anisimova (6ª). “Me emocionó verla así, tengo la impresión de que las dos hemos ganado hoy”, indicó.

La estadounidense se enfrentará en semifinales a su compatriota Jessica Pegula (5ª), que se impuso a la danesa Clara Tauson (15ª) por 6-3, 2-6, 6-4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La otra semifinal opondrá a otra estadounidense, Coco Gauff (4ª), que eliminó a la filipina Alexandra Eala (47ª) por 6-0, 6-2, con la ganadora del partido entre Elina Svitolina (9ª) y la croata Antonia Ruzic (67ª). AFP