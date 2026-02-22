Alcaraz supera a Sinner y Djokovic en porcentaje de finales ganadas

El porcentaje de efectividad en finales ganadas convierte al #1 actual de este deporte, Carlos Alcaraz, en el segundo jugador en activo más laureado, solo superado por la leyenda del serbio Novak Djokovic, de 38 años, con 101, 24 de ellos de la máxima categoría.

Lea más: Serena Williams, lista para retornar

A su porcentaje de éxitos en las finales solo se acerca el #2, el italiano Jannik Sinner, que a sus 24 años lleva otros tantos títulos en 33 finales, un 72,7 %.

De los tenistas más ganadores de la historia, ninguno alcanzó ese datos de Alcaraz: ni el mallorquín Rafa Nadal, con 92 en 131, se retiró con el 70,2 %; ni Djokovic, con 101 en 145, aún aguanta con el 69,6 %; ni el estadounidense Jimmy Connors, el jugador con más entorchados como profesional, 109 en 164 finales (66,4 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ni el suizo Roger Federer, con 103 en 157 (65,6 %), ni el checo nacionalizado estadounidense Ivan Lendl, con 94 en 146 (64,3 %). Solo supera a Alcaraz, Thomas Muster, quien ganó 44 en 55 (80 %), aunque el austriaco logró la mayoría de sus títulos en torneos de menor trascendencia, salvo un Grand Slam, el de Roland Garros en 1995 en su única final en un “major”. EFE