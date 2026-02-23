Alcaraz aumenta su distancia con Sinner en la clasificación ATP

Carlos Alcaraz, de 22 años, tiene asegurado el número uno en la clasificación mundial al menos hasta el Masters 1000 de Montecarlo, punto de partida de la temporada de tierra, que se disputará del 5 al 12 de abril.

Lea más: Primer título de Etcheverry

Jannik Sinner cayó en cuartos de final en Doha, si bien aumenta en cien sus puntos en el ránking, con lo que se sitúa con 10.400, según la clasificación actualizada este lunes por la ATP.

El tenista murciano permanece invicto desde el Abierto de Australia en el que se impuso en la final al serbio Novak Djokovic, que permanece tercero en el ránking, con 5.280 puntos, los mismos que hace una semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuarta posición, está el alemán Alexander Zverev (4.555), seguido del italiano Lorenzo Musetti (4.405) y del australiano Alex de Miñaur (4.235 . La novedad en el top diez es el que el estadounidense Taylor Fritz sube del octavo al séptimo puesto en detrimento del canadiense Félix Auger-Allassime, que pierde 150 puntos respecto a la pasada semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Completan los diez primeros puestos el estadounidense Ben Shelton y el kazajo Alexander Bublik. Con el ruso Daniil Medvedev undécimo, el noruego Casper Ruud se sitúa tras él al subir una posición y quedar por delante del checo Jakub Mensik, que asciende después de derrotar a Sinner en Doha y llegar a semifinales.

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, que pasa a la decimocuarta, por delante del británico Jack Draper.

El argentino Francisco Cerúndolo se mantiene en el decimonoveno puesto y su compatriota Tomás Martín Etcheverry es quien experimenta una de las mayores subidas, al ganar 18 puestos y colocarse en el 33 del ránking tras ganar el domingo su primer título ATP en Río de Janeiro y sumar 450 puntos.

Otro ascenso destacado es el del chileno Alejandro Tabilo, que salta al puesto 42 -gana 26 plazas- al recibir 305 puntos como finalista en el torneo brasileño. El también argentino Sebastián Báez cae, en cambio, veinte posiciones y se ve relegado a la 52 al perder 490 puntos. EFE