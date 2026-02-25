Tenis
Auger-Aliassime, Medvedev y Lehecka, a cuartos

Daniil Medvedev venció al suizo Stan Wawrinka, quien afronta el último año de su carrera.
Daniil Medvedev venció al suizo Stan Wawrinka, quien afronta el último año de su carrera.ALI HAIDER

El canadiense Félix Auger-Aliassime, el ruso Daniil Medvedev y el checo Jiri Lehecka se clasificaron este miércoles a octavos de final del torneo de Dubái, categoría ATP 500.

Por ABC Color

Félix Auger-Aliassime, #8 del mundo, derrotó al francés Giovanni Mpetshi Perricard por un doble 6-4 y se enfrentará en cuartos ante Lehecka, quien apeó al español Pablo Carreño por 7-6 (6) y 6-4.

Por el mismo lado del cuadrante pugnarán por un puesto en semifinales el ruso Daniil Medvedev, cabeza de serie 3 y el estadounidense Jenson Brooksby.

Medvedev eliminó al suizo Stan Wawrinka por 6-2 y 6-3, mientras que Brooksby, 49 del ránking, dio la sorpresa y apeó al ruso Karen Khachanov, #16 del escalafón, por 7-6 (6) y 6-4. EFE