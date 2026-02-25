Auger-Aliassime, Medvedev y Lehecka, a cuartos

Félix Auger-Aliassime, #8 del mundo, derrotó al francés Giovanni Mpetshi Perricard por un doble 6-4 y se enfrentará en cuartos ante Lehecka, quien apeó al español Pablo Carreño por 7-6 (6) y 6-4.
Lea más: Zverev impone su jerarquía
Por el mismo lado del cuadrante pugnarán por un puesto en semifinales el ruso Daniil Medvedev, cabeza de serie 3 y el estadounidense Jenson Brooksby.
Medvedev eliminó al suizo Stan Wawrinka por 6-2 y 6-3, mientras que Brooksby, 49 del ránking, dio la sorpresa y apeó al ruso Karen Khachanov, #16 del escalafón, por 7-6 (6) y 6-4. EFE