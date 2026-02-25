Rublev y Mensik brillan en Dubái

En un día de debut para los favoritos del torneo, exentos de la primera ronda, Andrey Rublev (18 del ránking ATP) cerró la tarde del martes con la victoria frente al francés Valentin Royer (54) por 6-3 y 6-4. En la siguiente ronda se enfrentará al francés Ugo Humbert (37).

Otro de los protagonistas en Qatar fue el checo Jakub Mensik (13 del mundo), quien ganó al polaco Hubert Hurkacz (73) por 6-4 y 7-6 (9-7). En los dieciseisavos de final se enfrentará al australiano Alexei Popyrin (47).

Por su parte, el griego Stefanos Tsisipas dijo adiós al torneo de Dubái tras caer eliminado ante Humbert por 6-4 y 7-5. El #30 del ránking se marcha sin lograr la victoria en el debut para defender el título logrado la campaña pasada. EFE