Tenis
19 de marzo de 2026 - 18:25

Ugo Carabelli remonta al francés Mpetshi Perricard en Miami

Camilo Ugo Carabelli (26 años) festeja la victoria lograda de remontada contra Giovanni Mpetshi Perricard.
Camilo Ugo Carabelli (26 años) festeja la victoria lograda de remontada contra Giovanni Mpetshi Perricard.Redes Sociales

El argentino Camilo Ugo Carabelli ganó este jueves al francés Giovanni Mpetshi Perricard en el Masters 1000 de Miami (Estados Unidos) y se medirá al estadounidense Sebastian Korda en segunda ronda.

Por ABC Color

Ugo Carabelli (#66) remontó a Mpetshi Perricard (n.59) un primer set en contra en un duelo que se decidió en el ‘tie-break’ del tercer set.

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El resultado fue de 2-6, 6-3 y 7-6 (3) en 1 hora y 52 minutos. El argentino tuvo que lidiar con un rival de potente saque, que ganó el 88 % de los puntos con su primer servicio y conectó 24 ‘aces’, que colocó 44 ganadores en total.

Pero Carabelli fue superior en los puntos disputados con segundo saque, tanto al servicio (59 %) como al resto (65 %), y además cometió menos errores que su rival (23 frente a 30).

Ugo Carabelli, que viene de superar también la primera ronda en el Masters 1000 de Indian Wells hace dos semanas, se medirá ahora al estadounidense Sebastian Korda (#36). Será el primer cara a cara entre ambos en el circuito. EFE