Ugo Carabelli remonta al francés Mpetshi Perricard en Miami

Ugo Carabelli (#66) remontó a Mpetshi Perricard (n.59) un primer set en contra en un duelo que se decidió en el ‘tie-break’ del tercer set.

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El resultado fue de 2-6, 6-3 y 7-6 (3) en 1 hora y 52 minutos. El argentino tuvo que lidiar con un rival de potente saque, que ganó el 88 % de los puntos con su primer servicio y conectó 24 ‘aces’, que colocó 44 ganadores en total.

Pero Carabelli fue superior en los puntos disputados con segundo saque, tanto al servicio (59 %) como al resto (65 %), y además cometió menos errores que su rival (23 frente a 30).

Ugo Carabelli, que viene de superar también la primera ronda en el Masters 1000 de Indian Wells hace dos semanas, se medirá ahora al estadounidense Sebastian Korda (#36). Será el primer cara a cara entre ambos en el circuito. EFE