Venus Williams, eliminada en primera ronda de Miami

Francesca Jones, #93 del mundo, derrotó a Venus Williams por un doble 7-5 en 1 hora y 51 minutos de partido.

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La británica nació con una rara condición genética que le dejó con tres dedos y un pulgar en cada mano, además de tres dedos en el pie derecho y cuatro en el izquierdo.

Desde que regresó al tenis profesional el verano pasado en Washington, Williams ha sido eliminada en primera ronda en todos los eventos individuales en los que ha participado, salvo en el torneo capitalino, donde alcanzó la segunda ronda.

La mayor de las Williams, de 45 años, ha disputado los torneos de Washington, Cincinnati, Abierto de Estados Unidos, Auckland, Hobart, Abierto de Australia, Austin, Indian Wells y Miami.

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Ha tenido mejor fortuna en dobles, donde alcanzó los cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos junto a la canadiense Leylah Fernández.

Ambas volverán a formar pareja en el cuadro de dobles de Miami. Pese a la derrota, Venus, tres veces campeona en Miami (1998, 1999 y 2001) se convirtió en la mujer con más partidos jugados en el torneo, con 86, uno más que su hermana Serena. EFE