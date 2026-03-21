Medvedev se impone de remontada

Daniil Medvedev, #10 del mundo, ganó por 6-7 (10), 6-3 y 6-1 contra Rei Sakamoto, #164, en 2 horas y 3 minutos de partido.

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El tenista nipón plantó cara durante los dos primeros sets, pero se vino abajo en el tercero, donde cometió 12 errores no forzados por tan solo un golpe ganador.

Medvedev, por el contrario, supo resistir al inicio del segundo set, cuando salvó cuatro bolas de rotura que podrían haber puesto en mucho riesgo su continuidad en el torneo de Miami.

Ese momento marcó un antes y un después en el partido, puesto que el ruso se llevaría 10 de los 13 siguientes juegos para darle sellar su pase a la tercera ronda. Allí se medirá ante el ganador del cruce entre los argentinos Francisco Cerúndolo (#19) y Thiago Agustín Tirante (#81).

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Medvedev llega al Miami Open como finalista del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde perdió contra el italiano Jannik Sinner. EFE