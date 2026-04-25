Tenis
25 de abril de 2026 - 16:09

Daniel Vallejo: Flavio Cobolli, el próximo rival en el Madrid Open

El tenista italiano Flavio Cobolli en el Masters 1.000 de Madrid.
El tenista italiano Flavio Cobolli en el Masters 1.000 de Madrid.@GeorgeSpalluto

Flavio Cobolli es el siguiente rival Adolfo Daniel Vallejo en el Masters 1.000 de Madrid.

Por ABC Color

Daniel Vallejo clasificó a la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid después de superar por 6-4 y 6-3 a Learner Tien. El paraguayo de 21 años, que celebró el triunfo más importante de su carrera, tiene rival confirmado para la próxima etapa en la Caja Mágica: Flavio Cobolli. Poco después de la victoria del tenista guaraní en la Cancha 5, el italiano eliminó al argentino Camilo Ugo Carabelli.

Lea más: Daniel Vallejo derrotó a Learner Tien y avanzó a la tercera ronda del Madrid Open

Cobolli eliminó a Carabelli en tres sets: perdió por 7-6 (9-7) el primero y ganó por 6-1 y 6-4 los siguientes. A diferencia de Vallejo, fue el primer partido del sembrado 10 del torneo y 13° del ranking ATP. El nacido en Florencia, que ya disputó todos los Grand Slam (Australia Open 2024, Roland Garros 2025, Wimbledon 2025 y US Open 2024-2025), registra 3 títulos ATP y 2 de Challenger.

El paraguayo Daniel Vallejo celebra durante el partido ante el estadounidense Learner Tien por la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.
El paraguayo Daniel Vallejo celebra durante el partido ante el estadounidense Learner Tien por la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.

Daniel Vallejo vs. Flavio Cobolli: ¿Cuándo?

Daniel Vallejo y Flavio Cobolli jugarán la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid el lunes 27 de abril. El horario ni el escenario del enfrentamiento entre el paraguayo y el italiano todavía no están confirmados. En caso de clasificar a la cuarta ronda, la raqueta 1 de Paraguay medirá al vencedor de la llave entre el noruego Nicolai Budkov Kjaer y Daniil Medvedev/Fábián Marozsán.