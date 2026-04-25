Daniel Vallejo: Flavio Cobolli, el próximo rival en el Madrid Open

Daniel Vallejo clasificó a la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid después de superar por 6-4 y 6-3 a Learner Tien. El paraguayo de 21 años, que celebró el triunfo más importante de su carrera, tiene rival confirmado para la próxima etapa en la Caja Mágica: Flavio Cobolli. Poco después de la victoria del tenista guaraní en la Cancha 5, el italiano eliminó al argentino Camilo Ugo Carabelli.

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Cobolli eliminó a Carabelli en tres sets: perdió por 7-6 (9-7) el primero y ganó por 6-1 y 6-4 los siguientes. A diferencia de Vallejo, fue el primer partido del sembrado 10 del torneo y 13° del ranking ATP. El nacido en Florencia, que ya disputó todos los Grand Slam (Australia Open 2024, Roland Garros 2025, Wimbledon 2025 y US Open 2024-2025), registra 3 títulos ATP y 2 de Challenger.

Daniel Vallejo vs. Flavio Cobolli: ¿Cuándo?

Daniel Vallejo y Flavio Cobolli jugarán la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid el lunes 27 de abril. El horario ni el escenario del enfrentamiento entre el paraguayo y el italiano todavía no están confirmados. En caso de clasificar a la cuarta ronda, la raqueta 1 de Paraguay medirá al vencedor de la llave entre el noruego Nicolai Budkov Kjaer y Daniil Medvedev/Fábián Marozsán.