Daniel Vallejo se despide temprano de Roma

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo, que venía de destacarse en torneos recientes en Estados Unidos y Madrid, fue superado por Faria con parciales de 3-6, 6-4 y 4-6, en un duelo parejo que se extendió a tres sets y en el que no logró sostener la regularidad en los momentos clave.

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De esta manera, el número uno del tenis paraguayo se despide prematuramente del certamen italiano, sin poder acceder al cuadro principal. No obstante, su rendimiento en las últimas semanas refleja una evolución sostenida en el circuito ATP.

Con este capítulo cerrado en la capital italiana, Vallejo ya enfoca su preparación en el próximo gran desafío: el Challenger 125 de Valencia, el próximo 11 de mayo y posteriormente su mente estará en el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, donde buscará consolidar su crecimiento y dar un salto de calidad en la élite del tenis mundial.

Datos: @Drivecruzado