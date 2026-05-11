Dani Vallejo ya tiene horario confirmado para su debut en Valencia

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo, hará su debut en el Challenger de Valencia cuando se enfrente al español Bernabé Zapata Miralles en el último turno de la cancha central durante la jornada de este martes 12 de mayo.

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El compromiso está programado para disputarse no antes de las 13:00, en lo que será una nueva presentación internacional para el mejor tenista paraguayo del momento, que continúa sumando experiencia y ritmo competitivo dentro del circuito profesional.

Vallejo viene de quedar eliminado en el primer partido del qualy de Roma, pero de una gran campaña en el Masters 1000 de Madrid. El paraguayo se alista para su objetivo más concreto: Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que será en París, Francia.