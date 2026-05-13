Daniel Vallejo avanzó de ronda en el dobles del ATP Challenger de Valencia

Adolfo Daniel Vallejo también avanza en el dobles del ATP Challenger de Valencia. En el día después de la victoria por doble 6-1 sobre Bernabé Zapata Miralles en la primera ronda del singles, el tenista paraguayo y el argentino Camilo Ugo Carabelli accedieron a cuartos de final de la categoría. La dupla eliminó a Carlos López Montagud y Raúl Brancaccio.

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Vallejo y Carabelli superaron al español López Montagud y al italiano Brancaccio por 6-4 y 6-2 en la Cancha 4 del Club de Tenis Valencia, en Valencia, España. El dúo sudamericano tiene confirmado a los rivales en la próxima instancia: el neerlandés Robin Haase y el alemán Constantin Frantzen, quienes vencieron por 7-5 y 7-5 a los checos Patrik Riki y Adam Paviásek.

Los cruces de octavos del Challenger de Valencia

Daniel Vallejo en octavos: el jueves a las 07:10

Daniel Vallejo disputará los octavos de final del singles contra el español Nicolás Alvarez Varona: el partido está programado para el jueves 14 de mayo, a las 07:10 (en principio), hora de Paraguay, en la Pista Sánchez Vicario. La raqueta 1 de Paraguay disputa el certamen del ATP Challenger Tour luego de quedar eliminado en la qualy del Masters 1.000 de Roma.