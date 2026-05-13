Alexandro Maidana quedó sin DT tras la salida de Carlos Tévez

Carlos Tévez dejó Talleres de Córdoba luego de perder el clásico con Belgrano y queda eliminado en los octavos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. De esta forma, Alexandro Maidana quedó sin entrenador. El futbolista paraguayo, que reforzó el plantel a inicios de temporada, disputó 9 partidos y convirtió 2 goles con el DT de 42 años.

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“Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución”, comunicó el club cordobés, que decidió no renovar el contrato de Tévez. “La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture”, anunció.

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Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución



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Carlos Tévez con Talleres en este 2026

Carlos Tévez dirigió este año 18 juegos de Talleres entre el torneo Apertura 2026 y la Copa Argentina 2026. En el certamen de Liga clasificó a la próxima instancia como cuarto, luego de 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Posteriormente, sufrió la caída 1-0 contra Belgrano de Alcides Benítez en los octavos de final, quedando fuera de competencia en el certamen.