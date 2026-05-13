Roberto Bautista y Berreti avanzan sin contratiempos a los octavos de final

El castellonense, que se retirará al final de la temporada, se impuso en el duelo fratricida ante el valenciano Pedro Martínez por un cómodo 6-3 y 6-1 y su próximo rival será el belga Zizou Berg, tercer favorito, con el que perdió en el único precedente entre ambos el pasado año en Doha.

Berrettini, ex 'top ten' y finalista en Wimbledon, se midió al un veterano del circuito como es el japonés Taro Daniel alque superó po 6-4 y 6-2. En la siguiente ronda el jugador transalpino se enfrentará al argentino Ugo Carabelli, cuarto cabeza de serie.

El joven español Daniel Merida, finalista este año en Bucarest y que alcanzó la tercera ronda en el Masters 1.000 de Madrid, no pudo con estadounidense Aleksander Kovacevic por 6-3, 5-7 y 6-2, quien se medirá en octavos al chileno Alejandro Tabilo, primer cabeza de serie del torneo.

También cayó en primera ronda el español Alejo Sánchez, que se clasificó para el cuadro final desde la fase previa, tras perder ante el bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 6-7(3) y 6-4.