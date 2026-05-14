Daniel Vallejo avanzó a los cuartos del ATP Challenger 175 de Valencia

Adolfo Daniel Vallejo clasificó a los cuartos de final del ATP Challenger 175 de Valencia. El tenista paraguayo eliminó al español Nicolás Álvarez Varona en 1 hora y 45 minutos de partido: 7-6 y 6-0 en la Pista Sánchez Vicaro del Club de Tenis de Valencia, en Valencia, España. La raqueta 1 de Paraguay continúa en competencia tanto en singles como en dobles.

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Vallejo aguarda rival en la serie de los ocho mejores de la competencia española: el adversario será el ganador de la llave Roberto Bautista Agut vs. Zizou Bergs. El partido, por un boleto a las semifinales, está definido para el viernes 15 de mayo (horario a confirmar), mismo día en el que junto al argentino Camilo Ugo Carabelli medirán a la dupla Robin Haase-Constantin Frantzen.