Sally Bolton, primera presidenta ejecutiva del All England Club, deja el cargo este verano

El All England Club es el club de tenis que organiza el torneo de Wimbledon y Bolton se convirtió en su presidenta en 2020, antes de su cancelación por la pandemia.

En los seis años que ha estado en el cargo, también contribuyó a que se aboliera el 'Middle Sunday', es decir, el domingo de descanso entre la primera y la segunda semanas de torneo, convirtiéndolo en un Grand Slam de catorce días, y a que el año pasado se acabara con la participación de los jueces de línea, con la implementación del 'Electronic Calling Line', el sistema de canto de líneas automático.

"Sally ha hecho una importante contribución al éxito del All England Club y de Wimbledon durante una década y particularmente en los seis años que ha sido presidenta ejecutiva", dijo Debbie Jevans, presidenta del All England Club.

"Estoy orgullosa de lo que hemos logrado juntos, especialmente la vuelta del torneo tras la pandemia. Esta es una institución muy especial y quiero seguir viéndola crecer en los próximos años", aseguró Bolton.

Otra de las grandes iniciativas que ha liderado Bolton es la expansión del All England Club, que hace años se hizo con los terrenos contiguos que antes eran un campo de golf para la construcción de 38 pistas de tenis.

Esto, sin embargo, generó numerosas críticas y demandas por parte de vecinos y organizaciones defensoras del medioambiente por el impacto de las obras.

En tres semanas, Wimbledon anunciará su bolsa de premios para 2026, una decisión que puede provocar la movilización de los tenistas, que ya han anunciado su intención de realizar un boicot si los Grand Slams no les dan una parte mayor de sus ingresos.