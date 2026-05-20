Rafa Jódar se apunta a Queen's

Jódar, actual número 29 del mundo, es la sensación del circuito los últimos meses, tras ganar su primer título en Marrakech, llegar a las semifinales del Conde de Godó y hacer cuartos de final en los Masters 1000 de Madrid y Roma, donde le frenó Jannik Sinner y Luciano Darderi, respectivamente.

Queen's, que se disputa del 14 al 21 de junio, puede ser el debut profesional de Jódar en hierba, superficie en la que no ha jugado nunca a este nivel.

En el torneo londinense, que sirve de antesala a Wimbledon, no estará Carlos Alcaraz, campeón en 2023 y 2025, por la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde Barcelona.

Junto a Jódar y a la espera de bajas de última hora, ya que Queen's se disputa una semana después de Roland Garros, estarán Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Jiri Lehecka, Luciano Darderi y Valentin Vacherot.

La representación española la completan Munar y Davidovich.