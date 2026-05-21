El exentrenador de Carlos Alcaraz ve en él una "mezcla" entre Nadal y Federer

Así lo explicó Ferrero en la conferencia de clausura de Opendir Foro Abierto para Directivos que se celebró en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), en el este de España, con el título 'El Nuevo ADN del Directivo: Propósito, Acción e Impacto', donde no se refirió a la lesión del murciano, pero sí a algunos detalles de su etapa como entrenador.

Ferrero relató que desde que vio por primera vez jugar a Carlitos Alcaraz, con 12 años, ya se percató de su creatividad y "habilidad de jugar a cualquier cosa que le pidieran", puesto que en un mismo punto podía hacer una dejada, una bola con ángulo, un cortado o un globo, y todo con "desparpajo y dinamismo".

Esa primera ocasión en que le vio fue en la academia de tenis que dirige en Villena, con motivo de un campeonato de España por autonomías y justo cuando él dirigía al alemán Alexander Zverev.

Tres años después, tras dejar de entrenar al germano, le propusieron ver jugar de nuevo a Carlos en Murcia y pese a que en ese partido perdió 6-4 y 6-0 volvió a observar "que había materia prima de sobra y que tenía muchísimo carácter", dado que en ese encuentro protestó reiteradamente al juez de silla, un temperamento que cree necesario "para ser muy bueno".

Ya bajo sus órdenes en su academia de Villena y "sin imaginar lo que estaba por venir", Ferrero explicó que tenía "muchas ganas" de trabajar con Alcaraz, y relató a los 1.200 asistentes al foro de directivos que durante años ensayó con disciplina para que mejorara sus cualidades y que al llegar a profesional "lo más difícil" era elegir qué tipo de juego desplegar en cada momento por la calidad que tenía en cada una de sus facetas.

"Con alguien que tiene diez tipos de armas, nunca sabes cuál elegir, la que toca", relató Ferrero de Alcaraz, quien "el último segundo tiene una gran capacidad de creación" y "es capaz de hacer tantas cosas con cada golpe que ordenar eso era difícil". Recordó que uno de los golpes que incorporó en el juego de Alcaraz era la dejada al resto, un golpe que años antes le hacía a él mismo Federer y que veía que perjudicaba al rival.

Ferrero también hizo un repaso a su carrera tenística, donde destacó el punto de inflexión que supuso ganar la Copa Davis en el palau Sant Jordi de Barcelona en 2000, y comentó que le hace sentirse "especialmente bien conmigo mismo" saber que en la historia del tenis solamente ha habido una treintena de números uno mundiales y ser consciente de que él "es parte de ese pequeño club".

Apuntó que para un técnico otro de los aspectos más difíciles con un joven tenista es saber equilibrar las cargas de trabajo con los descansos, y agregó que el torneo que le hubiera gustado ganar es Wimbledon, donde "se respira cultura tenística, respeto y todo lo que el deporte".