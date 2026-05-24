Djokovic, tropiezo y avance

El actual número 3 del mundo saltaba a la pista de un Grand Slam por 82 ocasión, una más que el suizo Roger Federer y el español Feliciano López, más que ningún otro tenista en la historia.

Con 39 años recién cumplidos y 24 Grand Slam en sus vitrinas más que ningún hombre, los mismos que la australiana Margareth Court, el serbio busca el 25 que le eleve a la historia y tras disputar la final del pasado Abierto de Australia, donde perdió ante el español Carlos Alcaraz, Roland Garros puede ser el escenario soñado para su récord.

Su debut empezó con tropiezo. Mpetshi Perricard, 22 años y 83 del ránking, un cañonero temible, le sorprendió en la primera manga y París entero empezó a abrir los ojos por si saltaba la sorpresa.

Fue fuego fatuo, porque el francés, cuyos resultados sobre arcilla habían sido muy modestos, fue perdiendo terreno ante el gigante serbio, que pese a que arrastra problemas en la espalda que le han impedido jugar sobre tierra batida esta temporada, rebosa de recursos.

Uno de ellos, el de utilizar al público para motivarse, no faltó frente a una grada que quería que fuera su paisano quien le eliminara en la que puede ser su última presencia en Roland Garros, torneo que ha ganado tres veces, aunque el de Belgrado no ha dicho que vaya a detener todavía su carrera.

El partido acabó tarde, 5-7, 7-5, 6-1, y 6-4, y el serbio aseguró que se vio sorprendido por la fuerza del servicio de un rival que afrontaba por primera vez.

"Cuando juegue con él más veces lo conoceré mejor", dijo Djokovic, que se permitió alguna provocación en la pista que justificó como manera de "soportar la presión dura" que está sufriendo en estos momentos.

El serbio, uno de los más veteranos del circuito, aseguró que mucho de los jóvenes le piden consejo y señaló estar contento de seguir compartiendo con ellos el circuito.

En su ruta se erige otro francés, Valentin Royer, 74 del mundo, verdugo del boliviano Hugo Dellien, 6-4, 6-2 y 6-2.

La clasificación de Djokovic siguió a la del alemán Alexander Zverev, segundo favorito, junto al serbio el único que aparece con algunos argumentos para privar de título final al italiano Jannik Sinner, en ausencia de Carlos Alcaraz.

Zverev, finalista en 2024, derrotó sin problemas al francés Benjamin Bonzi, 95 del mundo, por 6-3, 6-4 y 6-2 y se medirá contra el checo Tomas Machac, 43 del 'ranking', que se deshizo del belga Zizou Bergs (40) por 6-4, 6-4 y 6-3.

La sorpresa saltó con el estadounidense Taylor Fritz, séptimo cabeza de serie, que sucumbió contra pronóstico ante su compatriota Nishesh Basavareddy, 148 del mundo, invitado por los organizadores, 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9) y 6-1, su primera victoria en París.

En el cuadro femenino ganaron todas las favoritas. La rusa Mirra Andreeva, de 18 años, sumó su duodécimo triunfo en un torneo en el que hace dos años alcanzó las semifinales. Se impuso a la francesa Fiona Ferro, 200 del ránking, invitada por los organizadores, con un doble 6-2.

A sus 19 años, la rusa, entrenada por la española Conchita Martínez, demostró la regularidad que viene teniendo sobre tierra batida esta temporada, con el título de Linz, la final de Madrid y los cuartos de Roma.

Su siguiente rival será la española Marina Bassols, procedente de la fase previa, que sumó ante la colombiana Emiliana Arango su primera victoria en un Grand Slam, 6-3 y 6-4.

La suiza Belinda Bencic, undécima cabeza de serie, derrotó sin problemas a la austríaca Sinja Kraus, 99 del mundo, 6-2, 6-3 y jugará por un puesto en tercera ronda contra la estadounidense Caty Mcnally, 63 del mundo, que remontó a la Ajla Tomljanovic, 100, 3-6, 7-6(5) y 6-3, para conseguir su primer triunfo en París en su primera participación.

Pero la victoria más emotiva la firmó la ucraniana Marta Kostyuk, reciente ganadora en Madrid, que se impuso a la española recién nacionalizada Oksana Selkhmeteva y que reveló que durante la mañana había recibido imágenes de un misil ruso que impactó a 100 metros de la casa donde residen sus padres en Kiev, en uno de los ataques más duros de Rusia desde que comenzó la invasión hace cuatro años, en el que murieron al menos dos personas.