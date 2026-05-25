El argentino Navone gana al estadounidense Brooksby y se mide a Mensik en segunda ronda

El ganador de Bucarest de 2026 y reciente finalista en Ginebra tardó dos horas y 36 minutos en apear a Brooksby (1,93 metros).
En su tercera participación en el Roland Garros, el tenista de 9 de julio busca mejorar la tercera ronda que logró en 2025. Ante Mensik, no se ha enfrentado todavía en el circuito.
A falta de que termine el resto de jornada con argentinos en liza, Navone se une en segunda ronda a sus compatriotas Thiago Tirante, Marco Trungelliti y de Solana Sierra. Sin embargo, la mejor raqueta argentina, Tomás Martín Etcheverry, cedió en primera ronda.