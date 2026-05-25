Tenis
25 de mayo de 2026 a la - 12:20

El argentino Navone gana al estadounidense Brooksby y se mide a Mensik en segunda ronda

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París, 25 may (EFE).- El argentino Mariano Navone (38º del mundo) venció este lunes al estadounidense Jenson Brooksby (63) en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4) y se medirá en segunda ronda del Roland Garros al checo Jakub Mensik (27 del mundo).

Por EFE

El ganador de Bucarest de 2026 y reciente finalista en Ginebra tardó dos horas y 36 minutos en apear a Brooksby (1,93 metros).

En su tercera participación en el Roland Garros, el tenista de 9 de julio busca mejorar la tercera ronda que logró en 2025. Ante Mensik, no se ha enfrentado todavía en el circuito.

A falta de que termine el resto de jornada con argentinos en liza, Navone se une en segunda ronda a sus compatriotas Thiago Tirante, Marco Trungelliti y de Solana Sierra. Sin embargo, la mejor raqueta argentina, Tomás Martín Etcheverry, cedió en primera ronda.