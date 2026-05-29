Carreño regresa a los octavos de París a costa del argentino Tirante

El duelo generacional cayó del lado del veterano español, que está recuperando un alto nivel de tenis tras haber superado un bache provocado por las lesiones y que acabó imponiéndose 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4 en algo más de tres horas y media.

El español, actual 89 del mundo, ha encadenado torneos 'challenger' esta temporada para sumar puntos que le permitan entrar en los torneos importantes, en su búsqueda por volver a figurar entre los mejores a sus 34 años y dejar atrás la travesía del desierto a la que le obligaron las lesiones.

Dos veces cuartofinalista en París, se medirá por regresar a esa ronda contra el ganador del duelo entre su compatriota Rafael Jódar y el estadounidense Alex Michelsen.

Después de haber jugado los octavos en París en 2021, Carreño los alcanzó en otros dos Grand Slam, en el Abierto de Australia y el de Estados Unidos de 2022.

Ausente sólo en una edición de Roland Garros desde su debut en 2013, el español había firmado actuaciones más modestas en sus tres últimas apariciones, dos eliminaciones en primera ronda y una, el año pasado, en segunda.

Tirante, por su parte, se queda a las puertas de los octavos de final tras haber firmado su mejor actuación en un Grand Slam.

El argentino, de 25 años y 60 del mundo, se marcha del torneo con dos meritorios triunfos, ambos conseguidos contra rivales españoles, Pablo Llamas en primera ronda y Alejandro Davidovich, favorito 21, en segunda.

La racha contra españoles no se mantuvo, puesto que Tirante chocó contra la experiencia de un Carreño que supo sacar rendimiento de su juego sobre tierra batida, donde es todo un especialista.

Argentina cuenta todavía con cuatro balas para alcanzar los octavos de final.

Solana Sierra, única representante en el cuadro femenino, juega este viernes contra la rumana Sorana Cirstea, favorita 18.

En el masculino este sábado jugarán los dos hermanos Cerúndolo, Francisco contra el estadounidense Zachary Svajda en el primer turno de la pista 14, y Juan Manuel en el tercer turno de la 7 frente al español Martín Landaluce, mientras que Francisco Comesaña lo hará en el segundo turno de la Simonn Mathieu ante el italiano Matteo Berrettini.