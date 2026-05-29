Carreño y Jódar, duelo de generaciones en octavos de París

Será un duelo generacional entre el asturiano que a sus 34 años vivirá los octavos de París por cuarta vez, la primera en cinco años, y el madrileño de 19, debutante en el torneo al que llega con una racha de campeón sobre tierra batida.

Carreño firmó una victoria de experiencia contra el argentino Thiago Tirante, 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4, que venía de eliminar a dos españoles, Pablo Llamas y Alejandro Davidovich.

El tenista ha dejado atrás una travesía del desierto provocada por una lesión en un codo y regresa a la máxima competición por la puerta grande, con un tenis sólido que le permite soñar con sus terceros cuartos de final en la tierra batida francesa.

"Me siento muy orgulloso, creo que tengo que celebrarlo, tengo que estar muy contento porque he pasado momentos muy complicados" en los últimos años, dijo el asturiano, que no se clasificaba para unos octavos de final de un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Quince años le lleva a un Jódar al que conoció en una eliminatoria de Copa Davis de 2024 en Valencia a la que el madrileño acudió para entrenar con el equipo. "Estaba muy delgado", recuerda el asturiano que confirma la progresión del madrileño en el último año.

Un ascenso que le llevó a firmar su 18 triunfo del año en tierra batida, los mismos que el italiano Jannik Sinner, ante el estadounidense Alex Michelsen, 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3, su victoria más trabajada en París.

Poco a poco, Jódar ha ido poniendo su nombre en el centro del torneo y a base de victorias llama la atención del torneo, que está viendo como caen algunos de los principales candidatos al título, sobre todo después de que Sinner perdiera este jueves.

No fue su triunfo más brillante, en un partido entre dos figuras prometedoras que multiplicaron los errores, pero sí demostró el pundonor del español, que supo aguantar pese al empuje de su rival.

"Me quedo con el trabajo, con todo lo que he dejado en la pista. También hay que aprender de las cosas menos buenas, analizarlo para el siguiente duelo", dijo Jódar tras ganar el primer partido a cinco sets de toda su carrera.

Con 19 años llega a sus primeros octavos de final de un Grand Slam en su segunda participación en un 'grande', mientras que figuras como Carlos Alcaraz o Roger Federer necesitaron cuatro, Rafael Nadal cinco y Novak Djokovic seis.

"Sigo mi camino, no significa que vaya a hacerlo como ellos", matizó el jugador.

España puede contar con un tercer jugador en octavos de final, otro debutante en el torneo, Martín Landaluce, de 20 años, 69 del mundo, que se medirá este sábado contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo, el hombre que eliminó a Sinner.