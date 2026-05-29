Eliminados Tirante y Sierra, solo los hermanos Cerúndolo y Comesaña pueden pasar a octavos

Tirante cedió ante español Pablo Carreño y se quedó a las puertas de los octavos de final tras haber firmado su mejor actuación en un Grand Slam.

En todo caso, el argentino, de 25 años y 60 del mundo, se marchó del torneo con dos meritorios triunfos, ambos conseguidos contra rivales españoles, Pablo Llamas en primera ronda y Alejandro Davidovich, favorito 21, en segunda.

Solana Sierra tuvo un día especialmente aciago. Cayó este viernes con estrépito ante la rumana Sorana Cirstea por un doble 6-0 y en algo menos de una hora.

De cualquier modo, la tenista de 21 años ha tenido un meritorio recorrido: apeó en segunda ronda a la italiana Jasmine Paolini, número 13 del mundo y en la primera, a la británica Emma Raducanu (ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2021).

Sierra no logró igualar su mejor participación en un Grand Slam, los octavos de final de Wimbledon en 2025.

"Fueron días de mucho calor. Creo que hoy es el peor día, me parece, pero ya venía un poco acostumbrada de los anteriores días. Creo que no fue el factor que me impidió en el partido, todos los jugadores están luchando con eso", aclaró la tenista, en declaraciones a la prensa tras la severa derrota.

La de Mar del Plata contó que se sintió "un poco más cansada de lo normal, mental y físicamente". "Creo que son de esos días que no salen las cosas y hay que aceptarlo", asumió.

Los tres últimos argentinos en liza saldrán este sábado a la arcilla parisina.

Francisco Cerúndolo, quien hizo los deberes al derrotar al francés Hugo Gaston, se medirá en tercera ronda al estadounidense Zachary Svajda (85º); Juan Manuel Cerúndolo, quien dio la campanada al eliminar en segunda ronda a un Jannik Sinner disminuido físicamente, desafiará al joven talento español Martín Landaluce.

Hasta ahora, solo dos veces había sucedido que dos hermanos pasasen a esa instancia en la arcilla parisina durante la era Open: los hermanos Mischa y Alexander Zverev, en 2018; y Gene y Sandy Mayer, en 1979.

Francisco Comesaña (102º), quien liquidó en cinco sets a un top 20, Luciano Dardieri (17º), jugará contra otro italiano, Matteo Berrettini, quien hace cinco años que no disputaba Roland Garros.