Jódar sufre para estrenar los octavos de final donde le espera Carreño

El joven tenista, de 19 años, se impuso al estadounidense Alex Michelsen, número 42 del ránking, 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3 en 4 horas y 16 minutos, que supuso su 18 victoria del año en tierra batida, lo que le convierte en el que más tiene junto al italiano Jannik Sinner.

Tras haber superado en tres mangas al estadounidense Aleksandar Kovacevic en primera ronda, en cuatro al australiano James Duckworth en el segundo, Jódar tuvo que emplearse a fondo ante un batallador Michelsen para alcanzar los octavos de final.

Las dos jóvenes promesas del circuito acumularon las imprecisiones durante el duelo, disputado en la pista Simone Mathieu, la tercera más importante del complejo, bajo altísimas temperaturas.

El español se apuntó el primer set, muy igualado, en el juego de desempate, y tuvo un servicio a su favor para apuntarse el segundo, pero no lo aprovechó y dio vida al estadounidense, que forzó el juego de desempate, que le permitió igualar el duelo.

El nivel de Michelsen, que disputaba el cuadro final de Roland Garros por tercera vez, sin que antes de este año hubiera firmado una victoria, fue en aumento.

El californiano impuso su ritmo y Jódar pareció perder el control del partido, fallón y descentrando en un tercer set que cayó fácil del lado del rival.

La vida del madrileño pendía de un hilo, pero tiró de carácter y solidez y se colocó 5-2 en el cuarto, presto a forzar un quinto.

Las dudas cambiaron de campo. Michelsen empezó a mostrar más griegas, a mostrarse desconcentrado y cedió su saque en el primer juego de la manga definitiva. Aunque lo recuperó en el sexto para colocarse 3-3, Jódar ya no estaba dispuesto a ceder el duelo y se apuntó los tres siguientes.

El español, que este año ha ganado el torneo de Marraquesh, ha alcanzado la semifinal de Barcelona y los cuartos en Madrid y Roma, celebró por todo lo alto su primera clasificación para los octavos en su segunda participación en un Grand Slam.

"Es un sueño hecho realidad", dijo en la pista el jugador, que se mostró "encantado de haber ganado, pero también de haberlo dado todo".

"Ha sido un partido difícil. Lo más duro ha sido estar ahí mentalmente", comentó el tenista, que dirigiéndose al público francés deseó suerte al PSG en la final de la Liga de Campeones de este sábado contra el Arsnal: "Ya que estoy en Francia, voy un poco más con ellos".