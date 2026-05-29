Roland Garros sancionará al paraguayo Vallejo por sus declaración sexista contra una jueza

"La dirección del torneo sancionará de manera significativa, con una multa, a Vallejo", indicó el torneo en un comunicado.

En la rueda de prensa posterior al partido contra Kouame, que perdió en el super tie-break tras cuatro horas y media, Vallejo se quejó de que el árbitro no había sido capaz de controlar al público, que animó de forma desaforada al francés, lo que a su juicio metió a su rival en el partido.

Pero en una entrevista posterior con el medio digital 'Clay' el jugador fue más contundente: "Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación (...) Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público".

Tras la publicación de esas declaraciones, Vallejo afirmó en redes sociales que no se refería a las mujeres en general sino a la jueza que arbitró su duelo, la brasileña Ana Carballo.

El torneo señaló en su comunicado que las palabras del tenista paraguayo son "inaceptables" y consideró que "el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel".

"El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no pude jamás ni justificar ni excusar esas fotos", agregó Roland Garros, que condenó "firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan" al tiempo que expresó su respaldo a la jueza y al conjunto de los árbitros del torneo".