29 de mayo de 2026 a la - 11:10
Solana Sierra pierde por un doble 6-0 ante Sorana Cirstea
París, 29 may (EFE).- La argentina Solana Sierra, de 21 años y que había eliminado en segunda ronda a la italiana Jasmine Paolini, número 13 del mundo, cayó este viernes con estrépito ante la rumana Sorana Cirstea por un doble 6-0 y en solo 49 minutos.
La sudamericana se va de Roland Garros tras haber logrado en primera ronda otra victoria de prestigio, ante la británica Emma Raducanu (ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2021).
Sierra no logró igualar su mejor participación en un Grand Slam, los octavos de final de Wimbledon en 2025.