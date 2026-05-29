Svitolina y Andreeva avanzan a octavos

Svitolina, ganadora del pasado torneo de Roma, se impuso a la alemana Tamara Korpatsch por 6-2 y 6-3, para clasificarse por séptima vez para los octavos de final a sus 31 años.

"Aquí tengo la impresión de jugar en casa", dijo la ucraniana, que está casada con Gaël Monfils, uno de los héroes locales, que este año disputó su último partido en Roland Garros.

También avanzó Andreeva, entrenada por la española Conchita Martínez, que se impuso a la checa Marie Bouzkova, por 6-4 y 6-2, y que jugará contra la suiza Jil Teichmann, sorprendente vencedora del duelo ante la checa Karolina Muchova, décima favorita, por 6-1 y 7-5.