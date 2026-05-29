Swiatek mantiene el ritmo y se cita con Kostyuk en octavos de final de Roland Garros

En busca de su quinta corona en el Grand Slam de tierra batida, la número 3 del mundo ha demostrado que el torneo parisino le transforma y poco a poco está elevando su nivel, lo que vuelve a colocarle como una serie pretendiente al título final.
Eliminada en semifinales la pasada campaña por la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, Swiatek no ha ganado ningún torneo desde su carta copa en Roland Garros en 2024.
Kostyuk, por su parte, mantuvo su buena racha sobre tierra batida, donde esta temporada no ha perdido ningún partido, tras apuntarse los torneos de Ruán y Madrid, con lo que encadena ya catorce victorias consecutivas.
Su última víctima fue la suiza Viktorija Golubic, 82 del mundo, a la que venció 6-4 y 6-3.
La ucraniana iguala así su mejor actuación en Roland Garros, lograda el año pasado cuando fue eliminada en octavos de final por Swiatek.