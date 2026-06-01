La fiesta italiana

La recta final del torneo se encara sin un favorito claro, con dos nombres que sobresalen, el de Zverev, cabeza de serie número 2, que busca sumar su primer Gran Slam, y el de Auger-Aliassime, cuarto, que ni siquiera ha jugado hasta ahora una final.

Italia cuenta con tres candidaturas, un récord en cuartos de final de un mismo Grand Slam para ese país y la muestra de la salud de hierro que atraviesa el tenis transalpino, porque consiguen esa marca en ausencia de sus dos mejores hombres, el lesionado Lorenzo Musetti y el número 1 del mundo, Jannik Sinner, que no superó la segunda ronda derretido por el calor.

Berretini es el más veterano de entre ellos y el único que conocía ya los cuartos de final, que disputó en su última visita a París hace cuatro años y a los que accedió por segunda vez tras derrotar al argentino Juan Manuel Cerúndolo, 6-3, 7-6(2) y 7-6(6).

Convertido en el cuartofinalista de más edad desde 2007 en París, asegurado de dar un salto en el ránking que le sitúe cerca del top-50, Berrettini protagoniza un retorno a la élite del tenis difícil de prever hace unos meses.

Se medirá a su compatriota Matteo Arnaldi, que alcanzó los cuartos por primera vez tras un partido lleno de alternativas contra el estadounidense Frances Tiafoe, que llegó a ir dos sets a uno y 4-1 en el cuarto, pero que acabó inclinándose 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3) y 6-4.

Cobolli disputará los cuartos por primera vez, fruto de la progresión que protagoniza, y lo hará como el tercer tenista de más ránking y uno de los que están en mejor forma.

Era el único tenista que había alcanzado los octavos de final sin ceder un set y ante el estadounidense Zachary Svajda, se dejó uno, 6-2, 6-3, 6-7(3) y 7-6(5), que no pone en cuestión el buen tenis que está haciendo y que le han llevado a los segundos cuartos de su carrera en un 'grande' tras los de Wimbledon del año pasado.

El italiano se medirá por un puesto en semifinales contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, verdugo del chileno Alejandro Tabilo, 6-3, 7-5 y 6-1, lo que le convierte en el primer tenista de su país que se mete entre los ocho mejores de los cuatro 'grandes'.

El de Montreal, de 25 años, ha perdido las dos veces que ha afrontado a Cobelli, ambas en 2024 y las dos sobre pista dura. Pero su progresión sobre arcilla está siendo evidente y la prueba es su buena trayectoria en Roland Garros, donde ha sabido sacar adelante partidos muy complejos y largos.

En el cuadro femenino la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, afianzó su condición de favorita imponiéndose a la japonesa Naomi Osaka, que nunca antes había llegado tan alto en un torneo sobre tierra batida y que acabó perdiendo 7-5 y 6-3.

Sabalenka, finalista de la pasada edición, se medirá contra la rusa Diana Shnaider, que por primera vez alcanzó los cuartos de final tras derrotar a la ganadora del Abierto de Australia del año pasado, la estadounidense Madison Keys, 6-3, 3-6 y 6-0.

El otro cuarto lo disputará la polaca Maja Chwalinska, que se impuso a la francesa Diane Parry, 6-3 y 6-2, y la rusa Anna Kalinskaya, vencedora de la austríaca Anastasia Potapova, 6-4, 2-6 y 7-6(7). Ambas jugadoras disputarán sus primeros cuartos de final.