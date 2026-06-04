Corte de arbitraje rechaza la apelación del francés Setodji, suspendido durante 10 años

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, con sede en Londres) hizo hoy pública su decisión en la que confirma la suspensión del tenista, de 30 años, tras una investigación que destapó en Bélgica esa organización de amaño de partidos liderada por Grigor Sargsyan.

Sargsyan, por su parte, fue condenado el pasado año por la justicia belga a cinco años de libertad vigilada.

En otra decisión separada, la ITIA ha suspendido a un tenista y a un encordador por su participación en una organización de apuestas en la que se sospecha hubo corrupción para influir en el resultado de algunos partidos.

El tenista ucraniano Oleksandr Ovcharenko ha sido suspendido durante seis semanas (hasta el 29 de junio) y a 2000 dólares de multa, y el encordador italiano Federico Colelli lo ha sido durante dos meses y una multa del mismo importe, en ambos casos por no haber denunciado una trama de apuestas.

Mientras dura la suspensión, ni el uno ni el otro tienen derecho a jugar, entrenar o ni siquiera asistir a ninguna competición organizada oficialmente por los organismos oficiales del tenis (ITF, WTA, Los Grand Slam y las competiciones nacionales).